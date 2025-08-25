Trabzon’da minibüs dereye uçtu: 3 yaralı var

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Kaşıkcı yolunun 6. km'sinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arsel Petrol İstasyonu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 NK 203 plakalı minibüs Karadere'ye uçtu. Minibüste bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan çıkartıldı. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.