Trabzon'da ot biçerken uçurumdan düşen polis hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ot biçtiği sırada dengesini kaybederek uçurumdan düşen polis memuru hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Hıdırnebi Yaylası'nda meydana geldi. Tatil için memleketinde bulunan polis memuru Ahmet Çavuş, babasıyla birlikte ot biçtiği sırada dengesini yitirerek uçuruma yuvarlandı. Durumu fark eden baba Ali Rıza Çavuş, oğlunu kurtarmak isterken o da aşağıya düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ahmet Çavuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayağı kırılan baba ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis memuru Ahmet Çavuş'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

