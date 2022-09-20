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Kadın polis memuru intihar etti

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde oturan kadın polis memurunun lojmandaki dairesinden silah sesi duyuldu. Polis ekipleri İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Bahadır'ın boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:54
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Trabzon'da oturan kadın polis memuru intihar etti

Kadın polis memuru intihar etti
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İHA'nın haberine göre, olay Cumhuriyet mahallesinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Bir çocuk annesi polis memuru İlknur Erim Bahadır’ın (45) evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. 

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır’ın evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri meslektaşları polis memuru İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu. 

İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay yerinde ise Bahadır’ın silahı ve bir kovan bulundu. Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır’ın boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bahadır’ın cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek.

 

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