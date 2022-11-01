Bekçiye polis kurşunu

Trabzon'un Araklı ilçesinde görev yapan çarşı mahalle bekçisi M.A.Ç, yanında bulunan polis memurunun beylik tabancasının yanlışlıkla ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A.Ç, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)
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