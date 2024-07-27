Trabzon’da sağanak yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu

Can kaybı ve yaralanma rapor edilmezken, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde tarım arazileri, menfezler ve yollar hasar gördü.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar göle dönerken, bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Karadeniz Sahil Yolu’nda biriken su nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle güçlük çekti. Gök gürültülü sağanaklar, özellikle Arsin ve Yomra ilçelerinde de etkili oldu, yüksek kesimlerde ani sel ve heyelanlar yaşandı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları, DSİ, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri su baskınlarına müdahale ederek tıkanan mazgalları açtı ve yollardaki biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle taş, toprak ve çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.

AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların gece saatlerine kadar bölgede etkili olacağını duyurarak vatandaşları dere yataklarından ve heyelan riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.