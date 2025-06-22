Trabzon’da sel felaketi: Ekipler seferber oldu: . 5 mahalle yolu kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzon’da sel felaketi: Ekipler seferber oldu: . 5 mahalle yolu kapandı

Trabzon Araklı’da sağanak yağmur, sel ve heyelana yol açtı. 5 mahalle yolu kapandı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışıyor.

İlçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından Birlik, Bereketli, Yıldızlı, Kaymaklı ve Ayvadere mahallelerinde taşkın ve toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları ile taşan derelerdeki su mahalle yollarını ulaşıma kapattı. Taş sürüklenmeleri nedeniyle yollarda hasar oluşurken, bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede de belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

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'MENFEZ YA DA KÖPRÜ YAPILMALI'

Birlik Mahallesi Muhtarı Bahattin Kerez, "Etkili olan şiddetli yağmurdan dolayı mahallemizin yolu kapandı. İlçe belediyemiz müdahale etti, tehlikeli olur diye akşam saatlerinde yolu açmadık. Geçici olarak şu anlık yolu açtık. Yetkililerden menfez ya da köprü yapılmasını istiyoruz. AFAD menfez yapacağını söylemişti. Henüz bir dönüş olmadı. Bölgemizde sürekli yağmur yağıyor. Aynı yerde aynı sıkıntıyı devamlı yaşıyoruz. Mahalleleri birbirine bağlayan bu yolun yapılmasını rica ediyoruz" dedi.

Araklı Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başladıkları temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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