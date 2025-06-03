Trabzon’da sel sonrası toplu taşıma ücretsiz oldu

Kaynak: İHA
Trabzon’da sel sonrası toplu taşıma ücretsiz oldu

Trabzon’da meydana gelen sel ile birlikte ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ulaşımı rahatlatmak için toplu taşımanın bugün ücretsiz olacağını duyurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla, toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışın ulaşımı güçleştirmesi nedeniyle toplu taşımanın gün boyunca ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji verilerine göre şehrimizde bugün 15.00 ve 17.00 saatleri arasında yoğun yağış beklenmektedir. Ulaşımda sorun yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu saatlerde mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Belediye otobüslerimiz bugün saat 00.00’a kadar tüm güzergahlarda ücretsiz hizmet verecektir."

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