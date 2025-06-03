Trabzon'da sel ve su baskınları sonrası çalışmalar sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da sel ve su baskınları sonrası çalışmalar sürüyor

Trabzon'da bugün etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarından en fazla etkilenen 2 nolu Beşirli ve Pazarkapı mahallelerinde temizleme çalışmaları gecede sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel sularının getirdiği çamurları temizleyerek gün ağardığında her iki bölgede hayatı normale döndürmek için büyük gayret sarf ediyor.

aw469599-03.jpg

Şehrin en hareketli bölgeleri olan iki noktada selin getirdiği çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.

aw469599-04.jpg

Caddeler, yaya kaldırımları ve su baskınına uğrayan iş yerlerindeki çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, "Bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel artıklarından tamamen temizleyi ve esnaflarımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

aw469599-01.jpg

Son Haberler
Toksik
Toksik
MHP Kurultayı’na bak CHP Kurultayı’nı anla
MHP Kurultayı’na bak CHP Kurultayı’nı anla
Dezenformasyon mu dezenflasyon mu?..
Dezenformasyon mu dezenflasyon mu?..
Enflasyon analizi
Enflasyon analizi
Bırakın saçmalamayı... Adımız da Türk, soyadımız da Türk!
Bırakın saçmalamayı... Adımız da Türk, soyadımız da Türk!