Trabzon'da sel ve su baskınları sonrası çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel sularının getirdiği çamurları temizleyerek gün ağardığında her iki bölgede hayatı normale döndürmek için büyük gayret sarf ediyor.

Şehrin en hareketli bölgeleri olan iki noktada selin getirdiği çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.

Caddeler, yaya kaldırımları ve su baskınına uğrayan iş yerlerindeki çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, "Bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel artıklarından tamamen temizleyi ve esnaflarımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.