Trabzon’da sinema şöleni başlıyor: Avrupa rüzgârı esecek! Ödüllü Filmler ücretsiz...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ile TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi işbirliğinde "Avrupa Filmleri Haftası"nın açılışı, 22 Mayıs saat 17.30'da Lara Sineması'nda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, etkinliğin Trabzon'da bir gelenek haline geldiğini belirterek, Avrupa Film Haftası'nın sadık bir izleyici kitlesine sahip olduğunu ve her geçen yıl katılımcı sayısının giderek arttığını ifade etti.

Karbuz, etkinliğin, Avrupa'dan farklı hikayeleri keşfedilebilme fırsatı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da büyük film festivallerinde adından söz ettiren, eleştirmenlerce övülen ve ödüllere layık görülen son derece nitelikli ve sıra dışı yapımlar, özlediğiniz sinema ortamında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Avrupa Film Haftası, sadece bir film gösterimi etkinliği değil, aynı zamanda farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanıma, Avrupa'nın çeşitliliğini anlama ve ortak insani değerlerimizi keşfetme imkanı sunan bir kültür köprüsü. Bu yıl seçkimizde yer alan filmler, toplumsal meselelere dair cesur yaklaşımlar sergilerken, insana dair evrensel hikayeleri de etkileyici bir sinema diliyle anlatıyor."

“The Godfather”ın unutulmaz müzikleri açıkhavada yankılanacak!

Avrupa Film Haftası kapsamında, Almanya'dan "Öğretmenler Odası", Belçika'dan "Kahpe Hayat", Hırvatistan'dan "Otep Pula", Hollanda'dan "Daha Fazla Jippie Yok", İtalya'dan "Karanlık Bir Hikaye", Letonya'dan "Maria'nın Sessizliği", Litvanya'dan "Toksik", Macaristan'dan "Dört Ruhlu Çakal", Polonya'dan "Kos", Portekiz'den "Greice", Romanya'dan "Pin-Up Adası'nın Sırrı", Slovenya'dan "Aile Terapisi", İspanya'dan "Espriler ve Sigaralar" ve İsveç'ten "Ve Kral Dedi Ki: Ne Harika Bir Makine" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Gülsin Onay’dan Anneler Günü’ne özel konser! Anne-oğul aynı sahnede