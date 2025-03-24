Trabzon'da tüyler ürperten görüntü! Mahalle gitgide çöküyor...

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi Seyisoğlu Küme Evleri'nde geçtiğimiz günlerde aşırı yağışların ardından çökme meydana geldi.

Ömer Seyis'e ait 4 katlı binanın önünde meydana gelen heyelanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle yolunda meydana gelen heyelanda yaşanan toprak kaymaları sürerken, yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölge çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ekiplerce incelemelerin yapıldığı bölgede istinat duvarı çalışmalarına başlanacağı belirtilirken, 4 katlı binanın sahibi Ömer Seyis, çökmenin devam ettiğini söyledi.

"GİDEREK AÇILAN BİR HEYELAN VAR"

Mahalle yoluna acilen müdahale yapılması gerektiğinin altını çizen Seyis, "Amcamın oğlu vefat etmişti burada değildik. Gelip gördüğümüzde yolun çöktüğünü gördük. Günden güne çökmeye devam ediyor. Burası yaklaşık 100 hanenin yaşadığı evlere giden bir yol.

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Yetkililere bilgi verdik. Heyelan görüntüsüne baktığımızda evde de sıkıntı görülüyor. Giderek açılan bir heyelan var. O yüzden sıkıntı olabilir. Acilen müdahale edilmesi lazım. İstinat duvarının yapılması lazım. Mahallelinin yapacağı bir iş değil. İnşallah belediyemiz yardım edecek ve yapılacak" ifadelerini kullandı.

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