Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklandılar

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltındaki 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta Ortahisar, Arsin ve Of ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden D.A., H.Ç.. ve B.G, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen D.Ö., A.C.B., S.A., İ.Y., M.A. ve H.T. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.G. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında zanlıların adreslerine yapılan operasyonda 128,72 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik ecza, 15,5 gram esrar, el yapımı ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, ruhsatsız toplu tabanca, yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik düzenek, uyuşturucu madde öğütücüsü ve 7 kartuş ele geçirilmişti.