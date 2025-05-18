Trabzon’da Volkan Konak’ın türküleri yankılandı: Kuzeyin Oğlu Boztepe’de ölümsüzleşiyor!

Boztepe’de yüzlerce Volkan Konak hayranının buluştuğu konserde, sanatçının unutulmaz eserleri seslendirildi. Konser alanında Konak’ın sahne fotoğraflarından oluşan bir resim sergisi de açıldı.

Konsere Başkan Kaya ve eşi Tuba Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç ve Ernul Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, Volkan Konak’ın ağabeyi Lokman Konak ve ailesi, birim müdürleri ve sanatçının yüzlerce hayranı katıldı.

Konserde Cemile İrem Aydın ‘Ayletme Beni’, Zühal Dülger ‘Hastane Önünde’, Özlem Göktopal ‘Yarim Yarim’, Esra Can ‘Ömer Maçka’ya’, ‘Dido’, Aleyna Çolak ‘Mimoza Çiçeğim’, ‘Nefesin Nefesime’ ve ‘Cerrahpaşa’, Duygu Şahin Dilber ‘Aynalar’ ve ‘Mağusa Limanı’, İlkay Yavuz ‘Ben Denizde Bir Gemi’, ‘Ağla Beni’ ve ‘Ömrüm’, Kağan Yılmaz ise ‘Göklerde Kartal Gibiyim’, ‘Yaylada Kuzular’ ve ‘Aleni Aleni’ türkülerini icra etti.

Sanatçının ağabeyi Lokman Konak, “Bu özel günü yaşattığı için kardeşlerim adına Başkan Ahmet Kaya’ya teşekkür ediyorum. Türküleri seslendiren solistlere ve saz ekibine de minnettarım” dedi.

Başkan Kaya, konser sonrası davetlilere hitaben şunları söyledi:

“Boztepe Volkan Konak Seyir Terası’ndan yükselen müzik, inanıyorum ki Volkan’ımızla buluştu. Dinlerken duygulandım, kendimi tutamadım. Trabzon’un yetiştirdiği sanatçı kardeşlerime, orkestraya yürekten teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, bizleri mest ettiniz. Sizleri burada ağırlamak büyük mutluluk. Volkan’ımızın ailesi, Lokman ağabey, Nuran ve Saadet abla ve diğer fertler aramızda. Onlarla birlikte Volkan Konak’ımızın adını yaşatmak ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için düzenlediğimiz konsere katılarak bizleri onurlandırdınız, hepinize teşekkürler.”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı ziyaret ettiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

“EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ÇALIK’TAN SELAM GETİRDİM.”

“Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık Başkanlarımın selamlarını iletiyorum. Dün onlarla konuşurken Volkan’ımızı andık. İkisi de büyük sevgi ve saygıyla bahsetti, ‘Buradan çıkar çıkmaz onun mezarına gideceğiz’ dediler. Haksız, hukuksuz bir şekilde Silivri’de tutulan iki yiğidimiz, Trabzon’un değerli evlatları… Yüreğimiz, aklımız onlarla. Ziyarete giderken duygulu ve üzgündüm, ama konuşmalarımızdan sonra ferahladım, gülerek ayrıldım. Dimdik ayaktalar, bunu bilin. Ekrem Başkan’ım, ‘Trabzonlu hemşehrilerime selam söyle, başımızı öne eğecek kusurumuz yok. Alnımız ak, başımız dik. Bu iftirayı aşacağız’ dedi. Her şey çok güzel olacak, bunu birlikte başaracağız.”

Volkan Konak Gençlik Konseri’ni geleneksel hale getireceklerini ve Boztepe’den dünyaya Konak’ın türküleriyle sesleneceklerini ifade eden Kaya, şunları ekledi:

“KOLLARINI AÇARAK TRABZON’A BAKTIĞI FOTOĞRAFINI BURADA HEYKEL YAPACAĞIZ.”

“Değerli Volkan Konak dostları… Onun yüreğe işleyen türkülerini dinledik. İnanılmaz bir iz bıraktı, ne Volkan ne türküleri unutulacak. Yüreğimizde, Trabzon’umuzda, Boztepe’mizde yaşayacak. Dağların, yükseklerin insanıydı, kartal gibiydi. ‘Volkan’ın ismini nereye verelim’ derken, ‘Boztepe’ye yakışır’ dedik. Onun ‘Boztepe’ye çık, Trabzon’a bak’ sözünden ilham aldık. Kollarını açtığı o fotoğrafını burada heykelle canlandıracağız. Terasımızda türkü sözlerini, resimlerini sergileyeceğiz. Bu etkinliği geleneksel hale getirip Volkan’ımızı anacağız, dünyaya türküleriyle sesleneceğiz.”

Boztepe Seyir Terası’nda Volkan Konak için bir ziyaretçi defteri hazırlandığını belirten Kaya, şu satırları paylaştı:

“Kuzeyin oğlu, türkülerin şairi Volkan… Zamansız ayrılığın acısı yüreğimizi yakıyor. Karadeniz’in, Trabzon’un yiğit evladı, cesaretin ozanı… Seni anlatmak kelimelere sığmaz. Ülkeni, milletini, memleketini sevdin. Sanatınla, temiz yüreğinle, cesaretinle halkın sesi oldun. Hiçbir korku seni yıldıramadı. Haksızlığa karşı sessiz kalmadın. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinden taviz vermedin. Kirli düzene boyun eğmedin, Maçka Deresi gibi tertemiz aktın. Seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkülerinle, gür sesinle, değerlerinle halkının kalbinde yaşayacaksın. Mekânın cennet olsun dostum.”

Kaya, konuşmasının sonunda Lokman Konak’a gümüş fincan takımı, solistlere ve orkestraya plaket hediye etti.

Konser sonrası vatandaşlar, Volkan Konak Anı Defteri’ne sanatçıya dair duygu ve düşüncelerini yazdı.