Trabzon'da yasa boğan kadın cinayeti: Gemi kaptanı Sinem Topaloğlu hayatını kaybetti

TRABZON / ÖZGÜR GÜNDOĞDU

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi, korkunç bir kadın cinayetine sahne oldu. Gemi kaptanı Sinem Topaloğlu (28), boşanma sürecinde olduğu eşi Ali Eren S. tarafından evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, tüm ilçeyi yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, acı olay Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi.

Ali Eren S., eşi Sinem Topaloğlu'nun yaşadığı eve balkondan girerek saldırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve çevredekiler büyük bir şok yaşadı.

Olay yerinde müdahale eden bir bekçi de Ali Eren S. tarafından yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinem Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bekçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan zanlı Ali Eren S.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçleri, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu acı olay, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin ne kadar vahim boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sinem Topaloğlu'nun ölümü, sevenlerini ve tüm Beşikdüzü halkını derinden üzdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.