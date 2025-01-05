Trabzon’da yerel basın ateş püskürdü: Hasta ettiniz bizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon’da yerel basın ateş püskürdü: Hasta ettiniz bizi

Trabzonspor’un Samsunspor’a 2-1 mağlup olduğu Süper Lig maçı sonrası yerel basın ateş püskürdü. Trabzon’da yerel basının attığı “Hasta ettiniz bizi” manşeti dikkat çekti.

Trabzonspor, kötü gidişe Samsunspor karşısında da devam etti. Bordo mavililer, deplasmanda karşılaştığı rakibine 2-1 mağlup oldu. Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılan Samsunspor 3. Sıradaki yerini korurken Trabzonspor ise düşme hattından 4 puan uzakta bulunuyor.

Trabzon’da yerel basın maçı manşetlerine taşırken hem bordo mavililerin kötü oyununa hem de tartışmalı hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Taka gazetesi “Hakemler iş başında” manşetini atarken Günebakış ve Son Nokta gazeteleri ise bordo mavili takıma ve Teknik Direktör Şenol Güneş’e tepki gösterdi. Manşetlerdeki “Hasta ettiniz bizi” ifadesi dikkat çekti.

İşte Trabzon’da yerel basının Karadeniz derbisine ilişkin attığı başlıklar:

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