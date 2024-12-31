Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Trabzon'da bu yılbaşı gecesi, geleneksel hindi yerine Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi sofraları süsleyecek. Yılbaşı için kilosu 3 bin ila 4 bin lira arasında değişen hindilerin yerine, 150 TL'lik hamsiler tercih edilecek. Karadeniz'in simgesi olan hamsi, hem fiyatı hem de yöre halkının tercihi olması nedeniyle yılbaşı sofralarında yerini alacak.

Trabzon'da yılbaşı gecesinde tezgâhlarda bolca balık çeşitliliği dikkat çekerken, özellikle hamsi, istavrit, çinekop gibi taze balıklar en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Trabzonlu balıkçılar, yılbaşı gecesinde sofralara hamsinin konulacağına kesin gözüyle bakıyor.

Trabzon'da balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, balığın Trabzonlular için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Çoğalmış, "Yılbaşı olsun, diğer günler olsun, Trabzon'da genelde vatandaşın tercihi balıktan yana. Bu sezon balık çeşitliliği çok fazla. Özellikle barbun balığı bolca çıkıyor ve fiyat olarak en düşük dönemini yaşıyor. Hamsi de biraz azalmaya başladı ama yine de sofraların baş tacı. Fiyatı 150 TL civarında, en ucuz balık ise 100-125 TL aralığındaki istavrit. Yılbaşında da Trabzonlu'nun tercihi hindi değil, balık olacak" dedi.

Bir diğer balıkçı esnafı Mehmet Can Örseloğlu ise bu sezonun bereketli geçtiğini ve 30 yıllık deneyimiyle böyle bol bir sezon görmediğini ifade etti. Örseloğlu, "Hamsi zaman zaman ağlara geliyor ve tezgâhlarda yerini alıyor. Yılbaşı sofralarında genelde hindi tercih edilse de, bu yıl hamsi ve istavrit sofraların yıldızı olacak. Hamsi, hindiye tahtını kaptırmaz," diye konuştu.

Vatandaşlar da bu yılbaşı sofralarında balık tüketmeye karar vermiş durumda. Umut Akkol, "Yılbaşı için hindiyi bulmak zor ama hamsiyi kolayca bulabilirsiniz. Tercihim taze balık, özellikle hamsi, istavrit ve çinekop. Hamsi yılbaşı soframızın olmazsa olmazı olacak," dedi.

Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

Trabzon’da yılbaşında sofraları hindi değil hamsi süsleyecek

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