Trabzon’da yol çalışmasında tarihi miras keşfedildi! Geçmişten günümüze gelen su yolu şaşırttı!

Yomra’nın Tepeköy Mahallesi’nde, geçmişin izlerini taşıyan önemli bir arkeolojik buluş gerçekleşti. Yomra Belediyesi’nce Camimahallesi mevkiinde devam eden yol çalışmaları sırasında yapılan kazıda, pişirilmiş topraktan tarihi bir künk su borusu bulundu.

Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bu su borusu hattı, hâlâ aktif olarak su taşıyan ender tarihi altyapı örneklerinden biri. Su mühendisliğinin erken örneklerinden kabul edilen bu sistemin, Tepeköy Mahallesi’nin yüzyıllardır devam eden çeşme kültürü ve doğal kaynak sularıyla bağını açıkça ortaya koyduğu belirtiliyor.

Yomra Belediyesi yetkilileri, bu tarihi mirasın korunması için gerekli önlemlerin alındığını, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak bölgenin hem tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılacağını hem de kültürel turizme kazandırılacağını ifade etti.

Tepeköy Muhtarı ise yaptığı açıklamada, “Mahallemiz tarihi çeşmeleri ve eski su yollarıyla zaten tanınıyordu. Bu keşif, geçmişten gelen su kültürümüzü somut bir şekilde ortaya koydu. Gurur duyuyoruz.” dedi.