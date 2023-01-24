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Yolun karşısına geçmek isteyen genç kız hayatını kaybetti

Trabzon'da iş çıkışı yolun karşısına geçmek isteyen genç kız otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:54
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Trabzon'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isteyen genç kız hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezi merkezinde bulunan markette çalışan Merve Kurt (23) iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken M.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Merve Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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