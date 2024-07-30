Trabzon'da yürüyen fındık ağacı korkuttu. Ağacı canlı olarak videoya aldılar

Trabzon Arsin ilçesinde meydana gelen yağışların ardından ilçede toprak kayması meydana geldi. Arsin’İn Örnek Mahallesi’nde hafta sonunda etkili olan yağışların ardından bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi.

Evinin üst tarafındaki istinat duvarını çökerten yağış fındık bahçesine de zarar verdi. Aile fertleri ile beraber evinin bahçesinde yağmuru izleyen Adem Korkut isimli vatandaş fındık bahçesinden bir ağacın kökü ile beraber yürüdüğünü fark etti. Korkut, kızı Havva Kübra Korkut ile beraber yürüyen fındık ağacını cep telefonu ile kayıt altına aldı. Fındık ağacı kökü ile beraber yaklaşık 30 metre kadar ilerledi.

“İLGİNÇ BİR OLAY”

Olayın görgü tanığı olan Adem Korkut ve kızı Havva Kübra Korkut yaşadıkları bu ender görülen olayı kendileri ile röportaj yapan muhabire anlattı. Adem Korkut: "Buralarda en önce yukarıdaki bölgede kayma oldu. Sonra burada duvar yıkıldı. Biz de ailece gelişini izledik bir kısmını videoya aldık. Bir süre ilerledikten sonra yolda kaldı. İlginç bir olay yaşadık." diye konuştu.

Havva Kübra Korkut ise yaşadıkları olayı şu sözler ile açıkladı:

"Aslında yağmur çok yağmıyordu her zamanki gibi bahçede oturuyorduk bir anda buranın aktığı gördük. Ağacın gittiğini görünce çekmek istedim. Bize de anı kalsın diye biraz korku yaşadık ama atlattık."