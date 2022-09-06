Trabzon'daki Atatürk Köşkü tadilata giriyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köşkü ile ilgili bazı ulusal ve yerel basın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 ve 1930 yıllarında Trabzon'u teşriflerinde ağırlandığı, 1937 yılındaki ziyaretinde ise konakladığı ve vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nün şehrin en önemli tarihi yapılarından ve simgelerinden olduğu vurgulandı.

Yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü'nün zaman içinde yapısal olarak yıprandığı, içindeki eşyaların ise eskidiği, deforme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından binanın onarılması için 'Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon' projesi hazırlanmış, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje 24 Ağustos 2022'de ihale edilmiş olup, iş sözleşme aşamasındadır. 20 Eylül tarihinde köşk ziyarete kapatılacak ve tadilat işi başlayacaktır. Bu süreçte bir taraftan da binanın içerisinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya, perde gibi tüm eşyalar da uzman ekipler tarafından ele alınarak bilimsel yöntemlerle gerekli onarımlar ve yenilemeler gerçekleştirilecektir."

Atatürk Köşkü'nün, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde hem yapısal olarak hem de tefrişi bakımından aslına uygun şekilde yenilenmiş vaziyette halkın hizmetine açılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Köşkü'nde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılması söz konusu olmayıp, çalışma sonunda haberlere konu olan bilgilendirme tabelaları da çok daha estetik bir biçimde yenilenerek yerlerine konulacaktır. Milletimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez misafir edildiği bu esere sahip olmak şehrimiz için bir övünç vesilesi olup, belediyemiz ve halkımız bu paha biçilmez mirasa bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da layıkıyla sahip çıkmaya devam edecektir."