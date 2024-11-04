Trabzon’daki cinayet anı güvenlik kamerasına takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’daki cinayet anı güvenlik kamerasına takıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Akçaabat'ın Darıca mahallesinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre ilçede galericilik yapan27 yaşındaki Beytullah Komar Mercedes Vito marka siyah minibüsü yol kenarına çekerek durdu. Aynı anda aracının yolcu koltuğundan inen bir kişi araçtan inen Komar'ın yanına gelerek belinden çıkardığı silahla Komar'a ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı şahıs olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ederken cinayet zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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