Trabzon’daki gizli NATO üssü ortaya çıktı! Varlığını çok az kişi biliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’daki gizli NATO üssü ortaya çıktı! Varlığını çok az kişi biliyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde, az sayıda kişinin bildiği ve 2010 yılında Türk askerlerinin ayrılmasıyla kullanılmaz hale gelen NATO üssü, turizme açılması çalışmalar başladı.

Trabzon'un Boztepe bölgesinde Amerikan askerlerince kullanılan ve Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'lerde Rusya tehdidine karşı inşa edilen NATO üssü, turizm merkezi olacak.

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Uzun süre mühimmat deposu olarak hizmet verdikten sonra boşaltılan üs, Maçka Belediyesi'nin geliştirdiği bir projeyle turizm destinasyonuna dönüştürülecek.

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Askeri yatakhaneler, futbol sahası, eğitim alanları ve ses yalıtımlı 8 hangar içeren eski NATO üssü, özel bir proje kapsamında çalışmalara başlandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, dışarıdan görünmeyen şekilde yapılan NATO üssünde incelemelerde bulundu.

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Trabzon Milletvekilleri, hangar alanında Başkan Koçhan ile görüşerek üs hakkında bilgi aldı.

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Projenin tamamlandığını ifade eden Başkan Koçhan, "NATO üssünü çok yakında turizme açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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