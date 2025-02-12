Trabzon’da çaldı, Samsun’da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzon’da çaldı, Samsun’da yakalandı

Trabzon'daki bir evden 75 bin lira değerinde hırsızlık yapan 29 yaşındaki G.Y., adlı kadın, Samsun'da yakalandı.

Trabzon il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon'daki bir evden 60 bin lira değerinde altın ve 15 bin lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Çalışmalarda, hırsızlığı yaptığı tespit edilen G.Y. isimli kadının daha sonra Samsun'a geldiği belirlendi. Dün, evine operasyon düzenlenen şüpheli gözaltına alındı. G.Y.'nin hırsızlık sırasında giydiği kıyafetlerle ayakkabıya da el koydu.

Şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

Trabzon’daki hırsız, Samsun’da yakalandı

Trabzon’daki hırsız, Samsun’da yakalandı

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