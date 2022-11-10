﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı

TOKİ tarafından 28 ilde yapılan 325 iş yeri 23-24 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internetten üzerinden teklif verilebileceği duyurulurken açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

TRABZON'DA 29 ADET İŞ YERİ SATIŞTA

Toplam tutarın yüzde 30'u peşin, 120 ay vade ile satışa sunulacak Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 29 işyeri ziyarete açıldı. İş yerlerini görmek için alıcılar tanıtım ofislerini ziyaret ederek bilgi aldı.