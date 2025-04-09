Trabzon’dan Filistin’e destek yürüyüşü!

Kaynak: AA
Trabzon’dan Filistin’e destek yürüyüşü!

Trabzon’daTrabzon’dan Filistin’e destek yürüyüşü! üyeleri, Filistin’e destek olmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atan grup, Kahramanmaraş Caddesi’nde bulunan Ziraat Bankası önüne kadar ilerledi.

Grup adına söz alan Kadir Bekar, 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de insanlık tarihine utanç olarak kazınacak bir soykırım ve katliam yaşandığını dile getirdi.

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Avrupa’daki bazı protestolara dikkat çeken Bekar, “Bu eylemler ne medyanın bariyerini aşabiliyor ne de küresel vicdanı ayağa kaldırabiliyor. Dünya düzeni, terörist İsrail’in yanında yer alıyor. Bu düzenin kurucuları, işgali adeta kutsal görüyor. İslam ülkeleri ise sanki bu durumu kanıksamış gibi davranıyor. Ateşkes dönemlerinde yapılan yardımlar, şimdi yerini sessizliğe bıraktı.” diye konuştu.

Filistin’in Müslümanlar için en önemli meselelerden biri olması gerektiğini vurgulayan Bekar, “Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı on maddelik cihat fetvası, zalim İsrail işgaline karşı İslam ümmetinin sorumluluklarını açıkça ortaya koyuyor. Ancak bu fetva, İslam ülkelerinde ne yazık ki gündeme bile gelemedi. Uygulanabilirliği ise tamamen belirsiz.” ifadelerini kullandı.

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Yürüyüş, grup üyelerinin yaptığı dua ile sona erdi ve ardından dağıldılar.

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