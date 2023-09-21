Trabzonlu eski yıldızdan geç gelen itiraf: Yeni transferdim beni taraftar zannetti

Trabzonspor’un eski futbolcularından İshak Doğan’dan geç itiraf!‘’Vahid Halilhodziç’e elimi uzattım, benimle fotoğraf mı çekilmek istiyorsun?’’dedi

Trabzonlu eski yıldızdan geç gelen itiraf: Yeni transferdim beni taraftar zannetti

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Almanya’nın 5. Ligi Oberliga Westfalen ekiplerinden TSG Sprockhövel forma giyen, Trabzonspor’un eski futbolcularından İshak Doğan, oynadığı dönemin teknik adamı Vahid Halilhodziç ve dönemin yönetimi için, geç kalınmış bir itirafta bulundu.
İshak, Bordo Mavili kulübün eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Almanya –Hagen doğumlu gurbetçi oyuncu 33 yaşındaki İshak Doğan, Almanya’da Trabzonspor takımına transfer olduğu süreci bir yerde anlatırken; Bosnalı teknik adamın motivasyonunu kendisiyle tanıştığı gün bitirdiğini söyledi.

"TANIŞMAK İÇİN YANINA GİTTİĞİMDE BENİ TARAFTAR ZANNETTİ"
Trabzonspor’da bulunduğu dönemde sürekli olmasa da sol bek oynayan İshak Doğan, son bir yıldır forma giydiği Almanya’nın 5. Lig ekiplerinden Sprockhövel’de futbol yaşantısına devam ederken, Almanya’da yaptığı bir açıklamada,
“Trabzonspor’a transfer olduğumda o zamanın teknik direktörü Bosnalı teknik adam Vahid Halilhodzic ile bir restoranda yemek yerken karşılaştım. Trabzon’a yeni transfer olmuştum. Tanışmak için yanına gidip elimi uzattım. Bana: ‘Resim mi çekilmek istiyorsun?’ dedi. ‘’Beni taraftar zannetti . Yok hocam, ben takıma yeni katılan İshak.’ dedim. Kafasını kaldırdı, bana: ‘Sen hangi mevkiide oynuyorsun?’ dedi. Orada zaten motivasyonumu başlamadan kaybettim. Hocanın benim transferimden haberi bile yokmuş!” dedi.
O dönemde; Trabzonspor yönetiminin aldığı bazı futbolculardan, Vahid Halilhodzic’in haberi bile olmadığı spor kamuoyunda iddia edilmişti.
Vahid Hoca mı? yoksa başkan ve yönetimi mi hatalı? diye de yorumlar yapılmıştı

İshak Doğan, Trabzonspor'a 2014 yılında Karabükspor'dan 2 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olmuş, iki sezon sonra 2016 yılında, tekrar Karabükspor'a dönerken bedelsiz olarak verilmişti. Bu transferin maddi boyutu o dönem çok eleştiri almıştı.

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