Trabzonlu hacı dayı, pazarda İmamoğlu’nu böyle uyarmıştı! 6 yıl sonra gündeme geldi…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında yerel seçimde pazar ziyareti yaparken hacı Ali Kasap amcadan aldığı uyarı tekrar gündeme geldi. Videoda Ali Kasap amca, İmamoğlu’na “Kemal Kılıçdaroğlu alır seni aşağı, Muharrem İnce’yi aldığı gibi…” ifadelerine yer vermişti.

İMAMOĞLU’NDAN KILIÇDAROĞLU’NA KURULTAY TEPKİSİ GELMİŞTİ

CHP’de kurultay tartışmaları devam ederken, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugünkü açıklamalarında Kılıçdaroğlu’nun “Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Miting veya eylemleri doğru bulmuyorum.” sözlerini sert bir şekilde eleştirmişti. İmamoğlu, "Bu sözler insanı derinden yakar. Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Bunca insan hapisteyken bu sözlere tahammül etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU ALIR SENİ AŞAĞI”

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşananlar ise geçmişte Trabzonlu hacı dayının İmamoğlu’na söylediği sözleri akıllara getirdi. 2019 yılında yerel seçimde pazar ziyareti yaparken İmamoğlu’na, hacı Ali Kasap amcadan “Kemal Kılıçdaroğlu alır seni aşağı, Muharrem İnce’yi aldığı gibi…” şeklinde uyarı gelmişti.

SOSYAL MEDYADA ‘ERMİŞ’ YORUMU GELDİ

Bu sözler ise tekrar sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları; “Amcam ermiş olabilir, ‘Anadolu irfanı öngörü desen, var’ ‘Akplilerle bile anlasiyordu Ekrem baskan’ ve ‘amca bile ileriyi görmüş’ şeklinde yorumlar geldi.