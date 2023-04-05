Trabzonlu kadın: Erdoğan’a sesleniyorum. Seccadeyi alıp dolaşmasın. Diplomasıyla dolaşsın

Editör: Osmancan Erok

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Trabzon’da Millet Buluşması düzenledi.

Kılıçdaroğlu’nun Trabzon’daki Millet Buluşması’na gelen 70 yaşındaki vatandaş derinleşen ekonomik krize ve artan fiyatlara tepki gösterdi.

Kadın “Bir kuru soğana bizi muhtaç ettiler. Erdoğan’a sesleniyorum, arabayı bıraksın, seccadeyi alıp dolaşmasın, diplomasıyla dolaşsın, halka soğan alsın.” diye konuştu.

"SECCADE İLE DEĞİL DİPLOMASIYLA DOLAŞSSIN"

Erdoğan’ı eleştiren vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Bir kuru soğana bizi muhtaç ettiler. Erdoğan’a sesleniyorum, arabayı bıraksın, seccadeyi alıp dolaşmasın, diplomasıyla dolaşsın, halka soğan alsın. Bu soğan 28 lira Trabzon’da, 30 olmuş haberim yok. Yazıklar olsun Erdoğan’dan, benim cumhur reisim değil; asla olmadı olmayacak da. Geliyor gelmekte olan. Umudumu yitirmiyorum, 70 yaşına geldim ben böyle rezillik görmedim, böyle hırsızlık görmedim. Ben bunu atıklardan, parayla aldım bedava değil, 17 lira bunun kilosu, bu ikinci el soğan, öbürü 28 lira.”

KURU SOĞAN ZİRVEDE

İstanbul’da Mart’ta önceki aya göre en çok fiyat artışı soğanda görüldü. Soğanda fiyat artışı yüzde 22.42 oldu.

“KASKETLERİ TAKTIK BAŞLIYORUZ”

“Kasketleri taktık başlıyoruz” ifadelerinin yazılı olduğu pankartın asıldığı meydanda, İmamoğlu’nun sahneye davet ettiği Kılıçdaroğlu; konuşmasından önce İmamoğlu ile birlikte kasket taktı.

İmamoğlu ayrıca Kılıçdaroğlu’na, 13 numaralı Trabzonspor forması hediye etti. Bu sırada kalabalık, “Hak, hukuk, adalet”, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

SECCADE VE İPLOMA OLAYI NEDİR?

Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yayımlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması üzerine CHP'den bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" sözleri kullanılmıştı.

Bu olayın ardından Erdoğan da açılış törenine seccade ile çıkmıştı.

Diploma olayı ise, Yükseköğretim Kurulu başkanı olarak 2007 ve 2011 yılları arasında görev yapan, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi olan Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına ilişkin açıklamalarda bulunarak Erdoğan'ın mezun olduğunu belirttiği Marmara Üniversitesi'ndeki görevli arkadaşlarla konuştuğunu ve "Hocam tek bir tane bile kayıt yok" yanıtı aldığını söyledi.

Hürriyet Gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a dayandırarak Erdoğan’ın mezuniyet diplomasının görüntüsünü paylaşmıştı. Bu paylaşım sosyal medyada bazı tartışmalara sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu belgenin noter onaylı olduğunu, gerçeğini görmek istediklerini belirtti. Belgede imzası olanların o dönemde henüz profesörlüğe atanmadığı iddia edildi.