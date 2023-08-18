Trabzonlu Karateciler Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Hem kız takımı hem de erkek takımı genel klasmanda ayrı ayrı dereceler elde ettiler.

Anadolu Yıldızları (Ana Lig) Trabzon’ İl Karmasından Nebil Eymen Celebi, Türkiye Şampiyonu olurken; Karate Bayan Takımı:;Ayşe Yaren Öztürk, Büşra Sayar, Ecrin Çavuş Türkiye 3. sü oldular.

Trabzon Karate İl Temsilcisi Ali Cora'nın liderliğindeki kafilede, antrenörler ve sporcuların ortak çabası ile büyük bir başarıya imza attılar. Hem kulüpler, antrenörler hem de sporcular aldıkları bu sonuçlar ile Trabzon'un karate arenasındaki başarısının daha da artacağına inandıklarını vurguladılar.