Trabzonlu öğrenciden bir ayda iki şampiyonluk

Kapadokya Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencilerinden olan, Trabzon-Akçaabat doğumlu 23 yaşındaki Hakan Çavuş, bu şampiyonluklarla Türk Milli Takım’ında 75 Kg’da temsil etme hakkı da kazandı.

Ailesinin 3 evladından biri olan, Miray ve Serkan’ın ağabeyleri Hakan Çavuş, vücut geliştirme sporunun, hayat stilindeki en büyük tutkusu olduğunu belirtirken, son 5 yıldır bu spor ile yoğun uğraş verdiğini söyledi.

Yarışma kariyerine ise daha yeni yeni başladığını belirten Çavuş, bu beş yılın sonunda nihayet şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyor.

27 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de yapılan 2023 Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde; Genç Erkekler kategorisinde, Vücut Geliştirme-75 Kg’da 1. olup şampiyonluk kazanırken, Türk Milli Takım kadrosunda da bulunup, yarışma hakkı elde etti.

Öte yandan, 20-22 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılan; 2. International Anatolian Cup Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası’nda, yine Genç Erkekler kategorisinde 75 kg’da şampiyonluk kazanarak 1. kürsüsüne çıktı.

2023-Ekim ayı içerisinde, iki şampiyonluk birden kazanan Trabzonlu vücut geliştirme sporcusu, iki yıldan beri öğrenci olduğu Nevşehir’de yalnız yaşıyor.

Bu arada, yaptığı sporla ilgili yeterli beslenmenin de önemini vurgulayan Hakan Çavuş, çok sevinçli olduğunu, çalışmalarının semerelerini görmeye başladığını ifade etti.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonluğu bünyesinde yapılan bu şampiyonalardan sonra, önümüzdeki 4 Kasım cumartesi günü İspanya’nın Santa Susanna kentinde düzenlenecek olan; Santa Susanna Vücut Geliştirme-Fitnesss Dünya Şampiyonası’nda, genç erkeklerde 75 kg’da şampiyon olmayı hedefleyen Hakan Çavuş: ’’Bu sporda, profesyonel seviyeye geçiş hakkı kazanarak, Uluslar Arası Vücut Geliştirme Federasyonu (IFBB) - Pro Card sahibi olmayı çok istiyorum’’dedi.

Diğer yandan, önümüzdeki iki yıl içerisinde dünyadaki en prestijli yarışmalardan olan, Amerika’da düzenlenecek Mr.Olympia Vücut Geliştirme Etkinliğinde yer almak isteyen genç sporcu ‘’Bugünden sonra on yıl içerisinde, dünyanın en iyi vücut geliştirme sporcuları arasında adımın olmasını, ayrıca gençlere ilham kaynağı olarak da örnek olmak istiyorum.’’diye konuştu.

Bu arada, Mr. Olympia; Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen, uluslararası vücut geliştirme yarışmasının Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend'deki profesyonel erkek vücut geliştirme yarışmasını kazanan sporcuya verilen unvanın adı olduğu belirtildi.