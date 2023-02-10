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Depremzedelere yardım götürürken kalp krizi geçirdi

Trabzonspor vefat eden tır şoförü için taziye mesajı yayımladı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:32
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Trabzonlu tır şoförü yardıma giderken öldü

Depremzedelere yardım götürürken kalp krizi geçirdi
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Trabzonspor Kulübü, deprem bölgesine yardım götürürken kalp krizi sonucu vefat eden tır sürücüsü Nihat Çakıroğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası İstanbul'dan aldığı yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için yola çıkan Trabzonlu hemşehrimiz Nihat Çakıroğlu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Nihat Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'dan yardım malzemeleri yüklenen tırla Malatya'ya hareket eden 63 yaşındaki Çakıroğlu, 8 Şubat'ta Düzce'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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