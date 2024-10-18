Trabzonlu vatandaştan Fenerlileri kızdıracak pankart

Özçilingir, bina önüne "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun" ve "Çöp atan Fenerli olsun" yazılı pankartlar astı. Bu pankartlar sayesinde çöp sorununun ortadan kalktığını belirten Özçilingir, artık kimsenin bina önüne çöp atmadığını söyledi.

Özçilingir, "Buraya gelen yabancı kiracılar çöplerini sürekli buraya atıyordu. Bu durumdan dolayı uyku uyuyamıyorduk. Trabzon halkı Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı sevmez. Bu pankartları asarak çöp sorununu çözdüm" dedi.

Trabzonsporlu olduğunu belirten Özçilingir, mahalle sakinlerinin de bu durumdan memnun olduğunu ve artık kimsenin çöp atmadığını ifade etti.

Özçilingir, "Benim Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili bir sorunum yok. Tamamen çöp sorununu çözmek için bu pankartları astım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Adnan Hacıöz ise, "Yan tarafta bir dükkanım var. Bu pankartların olduğu yer önceden mahalle sakinlerinin çöplerini attığı bir yerdi. Çok pislik oluyordu. İsmail abi pankartları astıktan sonra çöplerden, kokudan ve pislikten tamamen kurtulduk" ifadelerini kullandı.