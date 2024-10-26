Trabzonlular Derneği Fransa'ya Atatürk büstü dikti. Açılışını İYİ Partili Şükrü Kuleyn yaptı

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Trabzonlular Derneği Fransa'ya Atatürk büstü dikti. Açılışını İYİ Partili Şükrü Kuleyn yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyn'in girişimleri ile Paris Trabzonlular Derneği'nin yaptırmış olduğu Atatürk büstünün açılışı Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyn'in girişimleri ve Paris Trabzonlular Derneği’nin yıllardır sürdürdüğü çabalar bugün mutlu sona ulaştı. Fransa'nın başkenti Paris'e Atatürk büstü dikildi. Dikilen büst Fransa’daki ilk Mustafa Kemal Atatürk büstü oldu. Büstün açılışını Şükrü Kuleyn gerçekleştirdi.

Bugün saat 14.00’da Paris'te gerçekleştirilen törenle Epinay Sur Sein'deki Trabzon Evi'nin önüne Atatürk büstü dikildi. Açılış Öncesi Trabzon Evi’nin önü Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

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“YURTTA SULH CİHANDA SULH”

Dikilen Atatürk büstünün önüne Türkçe ve Fransızca olarak, Atatürk'ün sözü olan "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazıldı.

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