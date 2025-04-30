Trabzonspopr 117 hafta sonra ilki başarmanın peşinde

Kaynak: AA
Trabzonspopr 117 hafta sonra ilki başarmanın peşinde

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük çıkış yakalayan Trabzonspor bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Bordo mavililer, bu seferde gözünü 117 haftadır yakalayamadığı başarıya dikti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen bordo-mavili takım, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Cronden Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer, gözünü 4. maçtan da galibiyetle ayrılmaya dikti.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 5 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

SON 3 SEZONDA EN FAZLA 3 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, şampiyonluk sezonundan sonra en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bir kez, 2023-2024 sezonunda ise 2 kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon da bir kez peş peşe 3 maç kazanma başarısı gösterdi.

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