Trabzonspor 1.5 milyar TL'ye stadın ismini değiştirdi

Bordo-mavililer stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor 1.5 milyar TL'ye stadın ismini değiştirdi

Trabzonspor stadyum isim sponsorluğu için 1.5 milyar TL karşılığında stadın isminin “Papara Park” olarak değiştirildiğini duyurdu.

Bordo-mavililerden KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.

Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.

Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır” ifadelerine yer verildi.

"KULÜP TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ÇAPLI ANLAŞMASI"
Papara ile yapılan imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan “Bu uğurda göreve gelir gelmez başladığımız çalışmalarımız nihayet sonuçlanmaya başladı. Çok önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşma hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacaktır. Daha önce Trabzonspor’a özel ön ödemeli kart projesiyle bir araya geldiğimiz Papara ile sonuçlandırdığımız reklam ve sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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