Trabzonspor 1 Çaykur Rizespor 0

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Maçın 14.dakikasında Banza'nın pasında Lundstram'ın şutu kaleciden döndü. Topu Lundstram tekrar aldı ve ağlara yolladı. 1-0

ABDÜLKADİR ÖMÜR TRABZONSPOR'A KARŞI

Trabzonspor'un alt yapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezon transfer olduğu İngiltere'nin Hull City takımından Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

GÜNEŞ'TEN DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Şenol Güneş, gruptaki geleceklerinin belirleneceği önemli karşılaşma için kadroda değişiklik yapmadı.

Deneyimli teknik adam, sahalarında 3-2 galip geldikleri Gaziantep FK maçında olduğu Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan ve Banza'yı Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı.