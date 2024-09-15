Trabzonspor 10 kişi direndi. Beşiktaş'ın serisi bozuldu

Trendyol Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kalarak puanları bölüştü.

Trabzonspor’un golünü 17. Dakikada Okay Yokuşlu kaydederken cevap 39. Dakikada Gedson Fernandes’ten geldi.

Bordo-mavililerde Edin Visca ise 13. Dakikada Rafa Silva’ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Cihan Çanak ise hava topunda Udokhai ile çarpışarak sakatlandı ve oyundan çıktı.

Bu sonuç ile birlikte Şenol Güneş Trabzonspor’daki 5. Döneminde ilk maçında 1 puan almış oldu. Beşiktaş'ın ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Trabzonspor 3 puanla 13. Sırada yer alırken Beşiktaş ise 10 puana yükselerek 4. Sıraya yerleşti.