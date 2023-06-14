Trabzonspor 100 yıllık kulüple protokol imzaladı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor, 1461 Trabzon FK Kulübünden sonra bir başka Trabzon takımı ile daha protokol imzaladı. Bu yıl, Bölgesel Amatör Lig den (BAL) TFF 3. Lig'e yükselen Türkiye’nin 100 yıllık kulübü Sebat Gençlik Spor ile Bordo Mavililer bir işbirliği protokolü imzalandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım’ın imzaladığı işbirliği protokolü törenine; Bordo Mavililerin Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Başkan Yardımcılarından Ali Haydar Gedikli ile Yönetim Kurulu üyelerinden Sami Karaman, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı ve Selim Burak Özdemir katıldı.

Başkan Ertuğrul Doğan, işbirliğinin hem Trabzonspor’a hem de Trabzon futboluna önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Güzide kulüplerimizden Akçaabat Sebatspor, geçmişinde Süper Lig’i görmüş bir takım. Genetiğinde başarı var. Bizim ortak düşüncemiz, Trabzon futbolunun gelişimini sağlamaktır. Yetenekli oyuncularımızı, işbirliği yapacağımız takımlarımızda Trabzonspor'a hazırlayacağız. Günümüzde oyuncu maliyetleri çok arttı. Onun için oyuncu yetiştirerek ve geliştirerek satmak zorundayız. Hiç kimsenin bunun dışında bir şey yapma şansı yok. Biz futbolcu kaynağının üzerinde oturuyoruz. Zaman içerisinde her kademede, her ligde Trabzon takımlarını bulundurmak, orada tutmak, büyütmek ve desteklemek zorundayız. Trabzonspor’un bu ağabeyliği yapması lazım. Bu desteği lafta bırakmayacağız. "

Kendi takımından TFF 3. Lig’e transfer olacak futbolcuların değerlendirilmesi noktasında, Sebat Gençlik Spor’dan geri dönüş beklediklerini ifade eden Başkan Doğan: “Bir süre önce 1461 Trabzon FK ile bir süreci başlattık ve gayet güzel ilerliyoruz. Sizin de bize TFF 3. Lig’de oynayabilecek olan futbolcularımızı değerlendirip kulübümüze dönüş yapmanız gerekiyor. Çok net söylüyorum, gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Sebat Gençlik’in zaten o kültürü de var. Bu ivme kazandıracaktır. Sebat’ın bir üst lige yükselmesi, 1461 Trabzon’un da gelecekte bir üst lige çıkması bizim avantajımızadır. İki takımın da inşallah bir üst lige çıkması sonrası Trabzonspor’un da bu konudaki planlaması tam oluşacaktır." dedi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise U19 takımımızdan direkt olarak 3. Lig’de katkı sağlayabilecek futbolcuların belirlenmesi noktasında, gerekli çalışmaların başladığını ve desteğin artarak devam edeceğini belirtti.



Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım ise işbirliği anlaşmasının geleceğe dönük katkısına vurgu yaparak: "Trabzon ve Akçaabat’a hayırlı olmasını diliyorum. Anlaştığımız bir oyuncunun, önünde Trabzonspor hedefini gördüğü için kendisine teklif edilen rakamların çok daha altına bize geleceğine inanıyoruz. Bu bizim için bir şanstır. Bizim oyuncularımıza bakış açımız normal spor kulüplerinden farklıdır. Başarımız, birlikteliğimiz ve saygımız buradan geliyor. Kulüp olarak borçsuz bir şekilde, kendi bütçemize göre ilerliyoruz. Buna hep dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan; Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Yardımcılarından Ali Haydar Gedikli ve yönetim kurulu üyelerinden Birhan Emre Yazıcı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Bu ziyarette Doğan, Trabzonspor’a desteklerini esirgemeyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür etti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna bu anlamlı ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na isminin yazılı olduğu bir şampiyonluk formasını hediye etti.