Trabzonspor 2 oyuncu ile yollarını ayırdı

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Trabzonspor 2 oyuncu ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nda 2 oyuncu ile yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamaya göre futbolculardan Elif Ataol ve Şevval Dursun’un sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Elif Ataol ve Şevval Dursun ile yollar ayrıldı.

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Bordo mavililerin açıklamasında, "Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncularımızdan Elif Ataol ve Şevval Dursun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki oyuncumuza da kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki süreçlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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“SEZONUN İLK YARISI PLANLADIĞIMIZ GİBİ GEÇTİ”

Öte yandan Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gürkan Çavdar sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Çavdar, ilk yarının planladıkları gibi geçtiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Sezonun ilk yarısı genel anlamda planladığımız doğrultuda geçti. Yeni oluşturduğumuz takımımızın, hem sahada hem de saha dışında Trabzonspor’u temsil edecek kaliteye ve kabiliyete sahip olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Oyuncularımızın gösterdiği gelişim, takım içindeki uyum ve mücadele ruhu, hedeflerimize ulaşma konusunda doğru yolda olduğumuzu net bir şekilde gösteriyor. Bu süreçte takımımızın her geçen gün daha güçlü bir kimlik kazandığını ve sahada Trabzonspor ruhunu yansıttığını gözlemlemek, gelecek adına umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Sezonun ilk yarısındaki performansımız, bizi ikinci yarıdaki hedeflerimize daha kararlı bir şekilde odaklanmaya teşvik ediyor”

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