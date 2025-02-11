Trabzonspor 2 oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor 2 oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor

Trabzonspor’un 2 oyuncuyla daha yollarını ayırması bekleniyor. Bordo mavililerden resmi açıklamanın transfer döneminin sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

Ara transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor bir yandan kadrosuna yeni oyuncular katarken diğer yandan takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırıyor.

Bordo mavililerden 2 oyuncunun ayrılması bekleniyor. Süper Lig’de dün oynanan Eyüpspor maçında forma giyen Umut Güneş’in Başakşehir ile anlaştığı öğrenildi. Başakşehir’in Trabzonspor’a 2.3 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

DRAGUŞ’A TALİP ÇIKTI

Öte yandan sezon başında kadroya katılan Draguş’a talip çıktı. Sakatlık sorunları ile boğuşan oyuncuya Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibinin tecrübeli oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtilirken Draguş’un ise ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor.

2 oyuncu ile ilgili son kararın önümüzdeki saatlerde çıkması bekleniyor.

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