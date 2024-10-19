Trabzonspor 3 puanı uzatmalarda kaptı. Visca’dan takımına hayat öpücüğü

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Trabzonspor 3 puanı uzatmalarda kaptı. Visca’dan takımına hayat öpücüğü

Trabzonspor evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililerin golünü 90+1’de Edin Visca attı.

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Trabzonspor 90+1’de Edin Visca’nın kaydettiği golle Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. Sahadan yenilgiyle ayrılan Başakşehir ise 14 puanda kaldı.

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ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000’inci maçına çıktı.

Şenol Güneş, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı.

72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye’de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

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