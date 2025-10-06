Trabzonspor 30 milyon Euro'yu böyle kaçırdı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan HT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"MENDY VE CHAM RUSYA'YA GİTMEK İSTEMED"

Yaz transfer döneminde önemli bir fırsatın ellerinden kaçtığını itiraf eden Başkan Ertuğrul Doğan, "Batista Mendy ve Muhammed Cham eğer Rusya'ya gitmeyi kabul etseydiler kulübün kasasına 30 milyon Euro daha girecekti. Ancak gitmek istemediler, bizim de zorla gönderecek halimiz yok." dedi.

İKİ OYUNCUNUN TOPLAM 12.5 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Trabzonspor Muhammed Cham'ı 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Slavia Prag'a, Batista Mendy'i ise 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiralamıştı.