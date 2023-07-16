Trabzonspor 3'te 0 çekti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Celje ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok attı. Celje'nin golleri ise 37. dakikada Gregor Bajde ve 64. dakikada David Zec'ten geldi.
1 YENİLGİ 2 BERABERLİK
Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 kaybetmiş, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalmıştı.
Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında 25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Celje ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.