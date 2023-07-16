Trabzonspor 3'te 0 çekti

Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında da kazanamadı. Bor do Mavililer Celje ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor 3'te 0 çekti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Celje ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok attı. Celje'nin golleri ise 37. dakikada Gregor Bajde ve 64. dakikada David Zec'ten geldi.
1 YENİLGİ 2 BERABERLİK
Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 kaybetmiş, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalmıştı.
Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında 25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak.


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