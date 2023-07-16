Trabzonspor 3'te 0 çekti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Celje ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok attı. Celje'nin golleri ise 37. dakikada Gregor Bajde ve 64. dakikada David Zec'ten geldi.

1 YENİLGİ 2 BERABERLİK

Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 kaybetmiş, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalmıştı.

Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında 25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak.



