Trabzonspor 4 eksikle devam

Trabzonspor, İstanbul deplasmanındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor 4 eksikle devam

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ
Trabzonspor, İstanbul deplasmanındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı sıkı bir antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Trabzonspor Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Ardından topla 5’e 2 ile devam eden antrenman, şut ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Haftayı tek gol ve 3 puanla kapatan ve çalışmalarda neşeli görünen Bordo Mavili oyuncular arasında; sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandes, Orsic ve Bakasetas bu idmana katılamadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul’a hareket edecek.
Avcı, son haftalarda iyi işler yapan Karagümrük takımında, özellikle rakibin kanat beklerini hücuma çıkarmamak üzerine plan yapıyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı