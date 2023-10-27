Trabzonspor 4 eksikle devam

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Trabzonspor, İstanbul deplasmanındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı sıkı bir antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Trabzonspor Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Ardından topla 5’e 2 ile devam eden antrenman, şut ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Haftayı tek gol ve 3 puanla kapatan ve çalışmalarda neşeli görünen Bordo Mavili oyuncular arasında; sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandes, Orsic ve Bakasetas bu idmana katılamadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul’a hareket edecek.

Avcı, son haftalarda iyi işler yapan Karagümrük takımında, özellikle rakibin kanat beklerini hücuma çıkarmamak üzerine plan yapıyor.