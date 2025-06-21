Trabzonspor 4 yıllık imzayı yeni formayla açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor 4 yıllık imzayı yeni formayla açıkladı!

Trabzonspor Wagner Pina ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavililer, bu transferin mali detaylarını da kamuoyu ile paylaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Wagner Pina ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekip, transferi videoyla açıkladı. Videoda yeni sezon Trabzonspor ürünleri ile tanıtım yapıldı.



Bordo-mavili ekip tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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