Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor. Trabzon'da gol şov

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor. Trabzon'da gol şov

Süper Lig'in 13. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

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90' Maç bitti

84' GOL! Muhammed Cham. Trabzonspor 5-0 öne geçti

78' GOL! Muhammed Cham topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 4-0 öne geçti.

54' GOL! Banza, Trabzonspor'u 3-0 öne geçirdi.

50' GOL! Banza, Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

45' İlk yarı bitti

30' Sarı Kart - Maestro

22' Sarı Kart - Hüseyin Türkmen

21' Banza'nın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Vedat'ta kaldı.

19'Visca'nın pasında Serkan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasına topu savunma karşıladı.

13 Visca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top sol kanattan taca çıktı.

7' Ceza sahasının sağında topu önüne alan Cham'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti

3' GOL! Muhammed Cham, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Trabzonsporlu oyuncular sol çaprazdan şık paslarla ceza sahasına girdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Cham, yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

1' İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.

Saat 20.00'de başlayacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Batagov, Serkan, Arif, Mendy, Umut, Cham, Cihan, Visca, Banza

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tolga, Arda, Jovan, Tayfun, Maestro, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi

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