Trabzonspor 5-0'ın rövanşının peşinde

Sezonun ilk yarısında deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor'da gözler 37. haftaya çevrildi.

Trabzonspor 5-0'ın rövanşının peşinde

Süper Lig'e erken havlu atıp taraftarını üzen Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenip gelecek sezon için umut tazeledi.

Deplasmanda galibiyeti unutan ama iç sahada yüzü gülen bordo - mavililer, Sabah'ın haberine göre ligin ilk yarısında çok gol yiyerek mağlup olduğu rakiplerinden rövanşı da birer birer aldı.

5-2 yenildiği Antalyaspor'u 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u 4-1'le geçen Karadeniz ekibi, 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük'ü aynı skorla yendi.
Şimdi gözler 37. haftadaki Alanyaspor maçına çevrildi. Trabzonspor sezonun ilk yarısında rakibine 5-0 kaybederek bu sezonki en farklı yenilgisini almıştı.

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