Trabzonspor 6 futbolcu ile sözleşme yeniliyor

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, dış transferin yanında iç transferi de sürdürüyor. Bordo Mavili ekip, 6 oyuncusu ile sözleşme yenilediğini TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor 6 futbolcu ile sözleşme yeniliyor

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Sezon öncesi dış transferde yoğun mesai harcayan Trabzonspor, iç transferde de hareketlilik yaşıyor.

Trabzonspor'da altyapıdan yetişen Emir Uzun, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Hakan Aydın, Serkan Asan ve Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmelerinde iyileştirme yapıldı.

Trabzonspor Kulübü, 6 futbolcusunun yeni sözleşmelerini TFF'ye bildirdi.

Altyapısından yetişen 6 futbolcu ile yeni sözleşme imzalayan Trabzonspor yönetimi,
Bir yıl sonra kontratı bitecek olan Siopis ve Bakasetas için de temaslarını sürdürüyor.

Siopis'ten daha çok Bakasetas'ın imzaya yakın olduğu ifade edildi.

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