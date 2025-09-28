Trabzonspor 7 yıl sonra geri döndüğü lige farklı galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında 7 yıl sonra lige dönen Trabzonspor ONVO Büyükçekmece'yi sahasında 94-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
TRABZONSPOR İLK MAÇTA BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ı getiren Bordo Mavililer 10 transfer yaparak iddialı bir kadro kurmuştu.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Trabzonspor taraftarı önünde beklentileri karşılayan bir performansa imza attı.
SIRADAKİ RAKİP ESENLER EROKSPOR
Trabzonspor gelecek hafta bir başka ligin yeni ekibi Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak.