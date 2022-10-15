3 büyüklerin Avcısı

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.
Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.
Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.
Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
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