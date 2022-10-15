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3 büyüklerin Avcısı

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:30
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

3 büyüklerin Avcısı
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Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2

2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1

2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2

2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1

2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2

2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1

2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0

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