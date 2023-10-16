Trabzonspor Abdullah Avcı'nın maaşını açıkladı

Trabzonspor'da teknik direktörlüğe geri dönen Abdullah Avcı'nın alacağı maaş belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor Abdullah Avcı'nın maaşını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 2023-24 sezonunda alacağı maaşın 40 milyon TL olacağını açıkladı.

Bordo-Mavililer KAP'a bildirdiği açıklamada 2024-25 sezonunda ise Avcı'ya bir önceki sezon ödenen ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde artış yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.

Sayın Avcıya;

2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,

2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine,

Karar verilmiştir."

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